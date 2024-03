No alle classi pollaio Un’aula in più alle medie ma solo per quest’anno

(Di martedì 5 marzo 2024) "No", il Comune concedein piùMargherita Hack, a Cernusco. L’anno prossimo nell’istituto saranno 31 (con 25 allievi al massimo) e non 30 come stabilito nel settembre scorso. "Una richiesta arrivata dal preside Umberto Pesce, che abbiamo accolto per garantire benessere ai ragazzi efamiglie di scegliere la scuola che più si attaglialoro esigenze – spiega Marco Erba, vicesindaco con delega all’Istruzione –. La logica è quella del dialogo e della collaborazione". Si tratta di un’eccezione, la deroga dureràper il prossimo anno scolastico, "perché poi avremo un ulteriore calo...

