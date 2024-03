Nina Zilli | Lucio è l’artista che mi ha ispirato Ce lo portiamo nel dna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 5 marzo 2024) Bologna, 4 marzo 2024 –, ma chi era per leiDalla? "Qualcosa che è nel dna di tutti noi".fa fatica a trattenere la commozione, mentre parla di uno degli artisti che "più l’hanno ispirata nella propria carriera". Si schiarisce la voce, riprende in mano la carica che la contraddistingue, e ripete: "è una persona speciale". Brano preferito, tra la galassia sconfinata di successi? "Forse ‘Anna e Marco’, oppure ‘Stella di Mare’: non saprei davvero. Io farei un ‘Best of’ e farei partire la playlist con questi due brani. Credo però che la prima canzone che abbia sentito in vita mia fosse ‘Caro amico ti scrivo’. Ero piccola e la chiamavo ancora così. Erano tempi analogici, non sempre si vedeva e si sentiva tutto come oggi". Cosa l’ha colpita di più? "La voce: pazzesca. Mi ...