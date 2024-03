Niente Rdc in Sardegna | c' è già ' S' agiudu torrau'

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 5 marzo 2024) AGI - La presidente in pectore della Regione, Alessandra Todde, ex vicepresidente del M5S, non ha bisogno di introdurre il reddito di cittadinanza nella sua isola, come viene sollecitata a fare in qualche intervista a livello nazionale. Dal 2017 i cittadini in difficoltà, in grave stato di disagio, per assenza o carenza di reddito, possono accedere al Reis-Reddito di inclusione sociale, purchè siano residenti inda almeno 24 mesi. E' stata una legge approvata nell'agosto 2016 dal Consiglio regionale a maggioranza centrosinistra ad approvare quello che fu chiamato 'S'', in sardo "l'aiuto restituito". Il senso era chiaro: un sussidio mensile, inizialmente previsto fra i 200 e 500 euro mensili a prescindere dall'Isee, o un importo equivalente in buoni acquisto di beni o servizi in cambio ...