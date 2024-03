(Di martedì 5 marzo 2024) Tracciabilità del, arriva il via libera dei sindacati. Semaforo verde di Cgil, Cisl e Uil nella commissionepresieduta da Nicola Marchetti sul documento che andrà a regolamentare e tracciare tutte le fasi, dalla cava all’opificio di trasformazione, dei blocchi estratti dal monte. A illustare il documento in commissione la sindaca Serena Arrighi e il responsabile dell’ufficioGiuseppe Bruschi. Per le sigle sindacali presenti i segretari Nicola Del Vecchio della Cgil, Andrea Figaia per Cisl e Franco Borghini per Uil. Proprio la sindaca ha ricordato come sia stato pensato un regolamentotracciabilità diviso in due parti. La prima fase dalla cava alla pesa, in cui a ogni blocco sarà assegnato un numero e un codice identificativo, utili al Comune per conoscere estrazione, materiale e giacimento. ...

Le dichiarazioni del post partita di Torino – Napoli non sono passate inosservate, i tifosi non hanno apprezzato l’uscita del direttore sportivo Mauro ... (spazionapoli)

"Nessun alibi per la filiera corta". Avanti tutta sulla legge del marmo: In commissione la discussione sulla tracciabilità del prodotto lapideo e sulla normativa regionale 35 che prevede che il 50 per cento del materiale estratto venga lavorato in loco. Le difficoltà delle ...lanazione

Stellantis, Grimaldi e Ravinale: battaglia dei sindacati per il futuro dell'automotive: “Non c’è Nessun alibi: la ricetta di Stellantis di promesse e delocalizzazioni è una scelta, fatta da una multinazionale che nel 2023 ha aumentato del 15% i propri utili grazie alla transizione all’el ...informazione

Liverani, apprezzabile conferenza stampa. E anche il mister ha qualche alibi: Nessuna polemica anche rispetto a qualche domanda più critica ... mi ci metto pure io dentro perchè ora faccio parte della Salernitana"), zero alibi e capacità di non sottrarsi al confronto e di ...tuttosalernitana

Mister Iachini striglia i suoi: "Nessun alibi, bisogna crescere in fretta": Bisogna crescere in fretta. Il Catanzaro ha grandi conoscenze ed è più avanti". E ancora: "Nessun alibi. Ci vuole un comportamento di personalità maggiore quando abbiamo possesso palla, per sviluppare ...rainews

Il Bari di nuovo in campo: a Catanzano dopo il tonfo con il Sudtirol. Iachini: “Niente alibi, ma crescere in fretta”: "Nessun alibi. Ci vuole un comportamento di personalità maggiore quando abbiamo possesso palla, per sviluppare con coraggio i movimenti offensivi preparati negli allenamenti settimanali. Per vincere ...bari.repubblica