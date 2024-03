Nega l’elemosina a un clochard in centro | anziana aggredita con una stampella | finisce all’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) Milano – Colpita da unin strada dopo essersi rifiutata di dargli delle monete. L’, di 84 anni, è caduta e ha sbattuto la testa finendo al pronto soccorso con un trauma cranico e una ferita allo zigomo. È successo venerdì pomeriggio in via Carducci, in zona Sant’Ambrogio, alla vigilia del compleanno della signora. La storia, con tanto di foto che mostra il suo volto tumefatto, è stata pubblicata ieri sera sulla pagina Instagram di Milanobelladadio. Quel pomeriggio l’è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico, dal quale è stata dimessa con 15 giorni di prognosi, e il giorno dopo ha presentato denuncia al commissariatodella polizia di Stato. In base al suo racconto, quel pomeriggio era andata a fare la spesa al supermercato. Tutto liscio, finché al momento di rientrare a casa ...