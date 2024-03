Nba | Lillard trascina Milwaukee I Clippers piangono | mentre i Lakers sorridono

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Milano, 5 marzo 2024 - Fra le squadre più calde in Nba c'è, al sesto successo consecutivo. Dopo la pausa per l'All Star Game Weekend, la truppa di coach Doc Rivers non ha ancora mai perso. Stavolta sono ia doversi arrendere al Fiserv Forum con il punteggio di 113-106. Senza Giannis Antetokounmpo, i Bucks faticano ad avere ragione della franchigia losangelina, avanti anche di 15 lunghezze nel terzo periodo, grazie al contributo di Harden e George (29 punti a testa). I padroni di casa si aggrappano a, che risponde con una super prestazione da 41 punti, ottimamente supportato da un Portis da 28 punti. Sono loro due a guidare la rimonta, che si concretizza con un break di 15-0 nell'ultima frazione. Anche Gallinari dà una mano alla squadra locale: l'azzurro chiude il match con 4 punti, 3 rimbalzi e 2 assist in ...