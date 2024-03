NBA | i risultati della notte 5 marzo | vittorie per Bulls e Lakers | Lillard trascina i Bucks contro i Clippers

(Di martedì 5 marzo 2024) Si sono completate da poco le sei partite disputate nellaNBA per la regular season 2023-2024. Come sempre non sono mancate le grandi giocate da parte dei campioni che militano nella Lega cestistica più famosa al mondo: andiamo a fare quindi un breve recap di quanto accaduto negli States. I Memphis Grizzlies (21-41) battono a domicilio i Brooklyn Nets (24-37) per 102-106. Padroni di casa avanti di misura alla prima sirena (31-29), con gli ospiti che nel secondo quarto mettono la freccia (52-53). Nella ripresa i Grizzlies conservano un solo possesso pieno di vantaggio dopo 36’ di gioco (77-80), riuscendo a mantenere a distanza di sicurezza i Nets nella frazione conclusiva per il 102-106 finale con cui Memphis fa saltare il fattore campo. 25 punti di Luke Kennard tra le fila dei Grizzlies, con Nic Claxton miglior realizzatore di Brooklyn con 21 punti. Basket ...

Prende il via la stagione regolare NBA 2023 - 2024 , con i campioni in carica dei Denver Nuggets che ospitano i Los Angeles Lakers e a seguire l’altro big match ... (sportface)

