Natan | l’insegnante di italiano | «Studiamo anche film e canzoni napoletane | così può capire i tifosi»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 5 marzo 2024) A Radio CRC è intervenuto Bruno Di Santo, insegnante didel difensore del Napoli. Come vacon la lingua italiana? «Capisce tutto, non è più un problema. Per parlare deve ancora studiare, non è semplice. Ma si trova bene in questo momento. Credo che lui sia l’unico caso nel calciodi un brasiliano che arriva e fa la prima conferenza stampa in. Noil’connapoletani e cose, per fare in modo che possa. Ascoltare la musica italianafa molto piacere. La mia preoccupazione principale era quella di portaread una ...