“Natan deluso” | l’insegnante di italiano svela il desiderio del difensore brasiliano

(Di martedì 5 marzo 2024) Il progettoa Napoli non ha dato, fino ad ora, i risultati sperati: delparla il suo insegnante di, Bruno Di Santo. Arrivato in estate con l’arduo compito di sostituire Kim MinJae,hale aspettative fino a questo momento. Il suo inserimento nella squadra campione d’Italia è stato più complicato del previsto e Rudi Garcìa gli ha preferito sin da subito Juan Jesus. Con gli infortuni ad inizio stagione di Rrahmani e Juan Jesus, però, aveva iniziato a trovare più spazio facendo intravedere buone cose, oltre ad una velocità che permetteva all’intera linea difensiva di stare più alta e alla squadra di essere più compatta. Con l’arrivo di Mazzarri in panchina e il suo infortunio alla spalla, però,è uscito sempre più dai ...

Natan è arrivato a Napoli con un bel peso, quello di dover sostituire Kim. Le cose non sono andate come sperava e solo in alcuni momenti... (calciomercato)

Natan, l'insegnante di italiano svela: "È deluso, si aspettava di poter vincere lo scudetto! Studia la lingua con i film napoletani, ha ringraziato due compagni": Natan dall’inizio li ha ringraziati e ha detto di dover imparare ... L’unica cosa è che devono conoscerlo, dargli opportunità per far sì che possa giocare. È molto deluso perché si aspettava di poter ...msn

Natan, l'insegnante: "Capisce l'italiano, avevo preoccupazione. Retroscena Juan Jesus-Rui": Natan dall’inizio li ha ringraziati e ha detto di dover imparare ... L’unica cosa è che devono conoscerlo, dargli opportunità per far sì che possa giocare. È molto deluso perché si aspettava di poter ...areanapoli

Natan - L'insegnante: "L'italiano non è più un problema per lui, a Napoli si sente a casa": Natan dall’inizio li ha ringraziati e ha detto di dover imparare ... L’unica cosa è che devono conoscerlo, dargli opportunità per far sì che possa giocare. È molto deluso perché si aspettava di poter ...napolimagazine