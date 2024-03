Nasconde la mamma morta in casa da settimane | il figlio | “Vivevo solo grazie alla sua pensione”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 5 marzo 2024) Un 61enne è stato denunciato per l'occultamento del cadavere della madre a Milano: l'aveva tenuta nascosta per un mese in. L'rme lanciato dai vicini a causa del forte odore. "Era lei che voleva stare per sempre accanto a me. Adesso come campo senza quella pensione?"