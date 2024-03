Nardi-Goffin oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 5 marzo 2024) Lucase la vedrà contro Davidnel turno decisivo delle qualificazioni deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. Tornato in campo dopo alcune settimane di pausa in seguito alla trasferta in India, il talento marchigiano prova ad accedere per la prima volta al main draw dell’importante torneo nordamericano. Una convincente affermazione per 6-4 6-0 all’esordio contro il francese Atmane, mentre quest’ogi l’avversario è l’esperto David. Il belga ha giocato bene bene a Rotterdam ultimamente e si è riavvicinato alla top-100. Due i precedenti: l’azzurro ebbe la meglio nel 2022 in Kazakistan, mentre lo scorso annoriuscì ad imporsi sul rosso di ...