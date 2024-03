Napoli-Torino | scatta la doppia squalifica | salteranno il match

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 5 marzo 2024) Ilè concentrato sulla prossima sfida che sarà contro ilvenerdì sera: due assenze pesanti per i granata. Ilsembra intravedere la luce in fondo al tunnel. La vittoria contro la Juventus, infatti, ha galvanizzato l’ambiente. Gli azzurri, ora, sembrano in grado, quantomeno, di poter sperare nella rimonta sulla zona Champions che avrebbe del clamoroso. Il, inoltre, per avere più chances di qualificazione, dovrà far bene anche contro il Barcellona. Il risultato degli ottavi, infatti, è fondamentale anche per il ranking Uefa dell’Italia. Qualora l’Italia dovesse rimanere tra le prime due posizioni, infatti, ilsarebbe qualificato alla prossima Champions League anche con il 5° posto in Serie A. Il prossimoche attende gli azzurri è contro il ...