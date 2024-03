Napoli | tentano “cavallo di ritorno” e aggrediscono agenti | tre arresti

Far west in piena regola nel quartiere Soccavo di Napoli . La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato 4 persone, tra i 27 e i 37 anni, di origine serba, ... (ilmattino)

tentano il «cavallo di ritorno» dopo furto d'auto, tre arresti: tentano il "cavallo di ritorno" ma vengono scoperti: in tre sono stati arrestati dalla polizia di Stato. La vicenda inizia venerdì scorso: un uomo, originario di ...ilmattino

Tifosi del Lecce tentano agguato a fan del Nocerina,lanciate bombe carta: Alta tensione ieri sera all'area di servizio di Teano nel tratto casertano dell'A1, a causa delle intemperanze di un centinaio di tifosi del Lecce, ...sportmediaset.mediaset

Napoli, tre arresti a Capodichino: tentano il “cavallo di ritorno” e aggrediscono gli agenti: Rubano un'auto a Roma, poi contattano il proprietario comunicando che la vettura si trovava a Napoli, e che per riaverla avrebbe dovuto pagare. Il classico “cavallo di ...ilmattino

Quattro anni senza Ugo Russo. Il padre: "Ai ragazzi dico: studiate": La vittima della tentata rapina era un carabiniere fuori servizio ... Ai ragazzi dei quartieri difficili di Napoli dico di studiare, perché attraverso lo studio possono raggiungere qualsiasi risultato ...napolitoday

“Ecco come bloccare i borseggiatori”, il vademecum dei carabinieri di Napoli per le possibili vittime: Sono alcuni dei modus operandi degli 'specialisti' del pickpocketing, il borseggio, evidenziati dai Carabinieri a Napoli che hanno avviato una campagna per cercare di mettere in guardia le potenziali ...napoli.repubblica