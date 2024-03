Napoli | report allenamento | Osimhen non è in gruppo | novità su Ngonge E Rrahmani

Il Napoli quest’oggi si è ritrovato nuovamente agli ordini di mister Francesco Calzona per preparare l’importante sfida contro la Juve, in programma per ... (spazionapoli)

Napoli-Torino, probabili formazioni: Osimhen non si allena con i compagni: Scatta l'allarme Victor Osimhen per il Napoli Francesco Calzona, per ora, sembra poter dormire sonni tranquilli: questa mattina a Castel volturno l'attaccante nigeriano ha svolto ...ilmattino

SSC Napoli, report allenamento: per Rrahmani lavoro personalizzato, Ngonge torna in campo: il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma venerdì allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima ...mondonapoli

Si ferma Osimhen: ha svolto lavoro personalizzato in palestra: Torna a fermarsi Victor Osimhen. Oggi il Napoli è tornato ad allenarsi in vista della gara contro il Torino e il centravanti nigeriano non ha lavorato in gruppo, ma ha svolto personalizzato in ...tuttonapoli