Napoli | Osimhen a parte ma non a rischio per il Torino

(Di martedì 5 marzo 2024) Victornon ha saltato l’allenamento di gruppo di oggi a causa di un infortunio, ma solo per un fastidio che ha spinto lo staff a fargli svolgere allenamento semplice in palestra, così riporta l’ANSA da fonti vicine al. Domani si verificheranno le condizioni dell’attaccante, che però non sembra aper il match di venerdì contro ilal Maradona. Intanto per illa buona notizia è che lo stesso bomber azzurro non partirà più per gli Usa, che quindi non giocherà l’amichevole della Nigeria contro l’Argentina, prevista a Los Angeles il 26 marzo. Saltato quell’impegno, la Federcalcio nigeriana ha spiegato che in quella data organizzerà un altro test amichevole ma in Europa. SportFace.

