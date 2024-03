Napoli | Olivera e Calzona…

(Di martedì 5 marzo 2024) Per ilMathiasè tornato un elemento prezioso. L’infortunio è messo finalmente alle spalle. “Il ragazzo ora sta molto bene e prosegue il proprio percorso di crescita”. Lo ha raccontato il suo agente Pablo Boselli, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, spiegando come il suo assistito abbia finalmente ripreso a macinare minuti e prestazioni dopo il lungo stop”.contro la Juventus… L’ex Getafe ha dato grande prova di sé nella sfida contro la Juventus e ora si candida a diventare sempre più centrale in questoche si giocherà tutto tra campionato e Champions League, nel corso della primavera. “Mathias è un professionista ed è un ragazzo che ha ancora tantissimo da dare a questa squadra e a questa piazza”, prosegue il suo agente. Anche perché...

