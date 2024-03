Napoli-Juve | l’oncologo Ascierto | “Mi hanno sputato addosso perché sono juventino”

« sono juventino da 52 anni. Agli sfottò sono abituato. Ma uno sputo no, mi pare che così si superi il limite. Mi ha fatto male, lo confesso». Non nasconde ... (ilmattino)

L’ex calciatore della Juventus , Alessio Tacchinardi , ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita del Napoli contro i bianconeri ... (dailynews24)

ANDREA Stramaccioni A RADIO MARTE: “Con LA Juve premiato IL coraggio , IL NAPOLI DEVE PUNTARE AL QUARTO POSTO E GIOCARSELA COL BARCELLONA. Queste in sintesi ... (terzotemponapoli)

FALLI DA DIETRO – COMMENTI alla 27° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 Aiutami a Guardare . Napoli-Juve ntus non è mai una partita come un’altra. E’ sempre una ... (ilnapolista)

AGI - Vittoria nel finale per il Napoli di Francesco Calzona, che batte 2-1 la Juventus e torna a farsi vedere in zona Europa. Decisive per i partenopei le ... (agi)