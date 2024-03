Napoli | domani verifica condizioni di Osimhen | non è infortunato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoVictornon ha saltato l'allenamento di gruppo di oggi a causa di un infortunio, ma solo per un fastidio che ha spinto lo staff a fargli svolgere allenamento semplice in palestra. Lo apprende l'ANSA da fonti delsi verificherà la condizione dell'attaccante, che però non sembra a rischio per il match di venerdì contro il Torino. Intanto una buona notizia per ilè che il bomber azzurro non partirà più per gli Usa per l'amichevole della Nigeria contro l'Argentina, prevista a Los Angeles il 26 marzo. Saltato quell'impegno, la Federcalcio nigeriana ha spiegato che in quella data organizzerà un altro test amichevole ma in Europa.