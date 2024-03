Napoli | allarme Osimhen

(Di martedì 5 marzo 2024) (Adnkronos) – Ilè tornato al lavoro in vista dell’anticipo in programma venerdì sera contro il Torino. Questa mattina in quattro si sono allenati a parte: tra questi c’è anche. Per il nigeriano lavoro in palestra, per Rrahmani personalizzato in campo. Ed è subitoin vista del match contro gli uomini di Juric: ci saràdal primo minuto? Questo il report ufficiale diramato dal club azzurro: “Dopo il successo sulla Juventus, ilha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma venerdì allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione ed esercizi sulla potenza aerobica. Di seguito il ...

