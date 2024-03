(Di martedì 5 marzo 2024) E' acceso il dibattito e James Blake su X accusa: 'TikTok non paga adeguatamente'. In Italia anche il rapper Salmo si era esposto: 'Non c'è più libertà di espressione' Negli ultimi anni, ledihanno reso l’intrattenimento più accessibile e personalizzato, rivoluzionando il modo in cui consumiamo cinema e. Tuttavia, dietro questa

Mr. Rain ha specificato in alcune storie su Instagram che non vuole lasciare la musica e che le sue parole sono state f Rain tese.Continua a leggere (fanpage)

Mario Biondi a Macerata: la quinta tappa dello Sferisterio Live 2024 è fissata per il 19 agosto: Gli elementi per un altro concerto di altissimo livello ci sono ... Con “Crooning Undercover (label Beyond, distribuzione fisica Sony Music Italy, distribuzione digitale The Orchard), per la prima ...corriereadriatico

Passione e solidarietà, Historia Tango Nuevo ai confini del jazz fa il pieno: Nello spettacolo teatrale domina la passione della Musica dal vivo, del canto e del ballo a due che ... del Bolero latino e del Tango Flamenco. Gli arrangiamenti in chiave jazzistica vogliono ...perugiatoday

Musica, gli artisti contro piattaforme streaming e social: "La Musica non è gratis": Se da un lato, dunque, le piattaforme di streaming hanno reso la Musica accessibile a livello globale, dall'altro hanno creato un nuovo modello di remunerazione per gli artisti che vedono il loro duro ...lagazzettadelmezzogiorno