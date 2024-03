Muore in auto a 28 anni | Ivan ci mancherà tanto Era un bravo ragazzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Una tragedia che ha lasciato sgomenta la comunità di Quarrata doveNiccolai viveva con la famiglia., 28, magazziniere in un negozio a Poggio a Caiano, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ad Agliana domenica sera. Il giovane era uscito di casa intorno alle 20,30. Erano circa le 21,30 quando è accaduta la tragedia: la suaha improvvisamente sbandato finendo oltre un argine e rovesciandosi.ha perso la vita sul colpo. A quanto sembra da una prima ricostruzione non sarebbero coinvolti altri veicoli, ma per capire meglio la dinamica i carabinieri stanno cercando testimonianze anche attraverso eventuali telecamere nei paraggi dell’incidente.Niccolai, che aveva scelto di diventare cuoco studiando all’Istituto Alberghiero Martini di Montecatini ...