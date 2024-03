Moviola Inter-Genoa | “Ayroldi rigore errore grave Malissimo”

Inter-Genoa ha avuto Ayroldi come arbitro della partita: questa la Moviola dell’incontro valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito ... (inter-news)

Ayroldi sarà fermato dopo il rigore concesso in Inter-Genoa: un turno di stop per l’errore su Barella: L'arbitro Ayroldi sarà fermato dal designatore Rocchi per gli errori commessi in Inter-Genoa: pesa il rigore assegnato ai nerazzurri, ma ci sono polemiche ...fanpage

Inter forte e prima ma troppi aiuti arbitrali, esplode la rabbia sui social: Per spiegare il dominio dell’Inter di Inzaghi dovrebbero essere sufficienti i numeri: nove vittorie di fila in campionato, 15 punti di vantaggio sulla Juve, miglior attacco e miglior difesa della ...sport.virgilio

Inter Genoa, Moviola Tuttosport: «Aiutino e via a +15 dalla Juve. Pessimo Ayroldi»: Inter Genoa, Moviola Tuttosport: «Aiutino e via a +15 dalla Juve. Pessimo Ayroldi». Il commento del quotidiano Juve a -15 dall’Inter e campionato definitivamente chiuso. Su Tuttosport, ecco la Moviola ...juventusnews24