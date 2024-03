MotoGP | Fabio Quartararo verso un nuovo anno di transizione con la Yamaha Si cerca una sistemazione per il 2025?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 5 marzo 2024) Una nuova stagione remando controvento? Probabilmente sarà così.si prepara per un campionato diall’insegna delle difficoltà. Laha puntato tanto sulle qualità del centauro francese, iridato nel 2021, ma non altrettanto ha fatto nello sviluppo tecnologico di una M1, che sembra rimasta indietro rispetto all’evoluzione della categoria. Pare una vita fa, se si pensa ai festeggiamenti del titolo. Si riteneva che la massima cilindrata avesse trovato il suopunto di riferimento assoluto, ma la Ducati, con Pecco Bagnaia, ha compiuto più step in avanti, mentre a Iwata sono rimasti a contemplare i trofei. Nei fattisi è trovato sovente a fare i miracoli in pista per un piazzamento da top-10 e nulla più. I presupposti per questo 2024 non sembrano ...