(Di martedì 5 marzo 2024) caption id="attachment 302695" align="alignleft" width="300" Pecco/captionCorse e Francescohanno appena siglato un accordo che li legherà per altri due anni,al termine della stagione. Questo annuncio arriva a pochi giorni dall’apertura della stagione2024., il due volte Campione del Mondo, continuerà a correre con la Desmosedici GP ufficiale del teamLenovo. Questo rinnovo di contratto sancisce la continuità di un binomio vincente tutto italiano: la perfetta combinazione tra la tecnologia e le prestazioni della Desmosedici GP e il talento, la passione e la determinazione di Francesco “Pecco”.Nato a Torino nel 1997 e residente a Pesaro, ...

F1 e MotoGp, i ‘Cattivi’ si vestono di rosso! Hamilton e Marquez in Ferrari e Ducati dopo esserne stati antagonisti per anni: Se guardassimo al mondo dei motori dal punto di vista dell’appassionato medio italiano, chi sarebbero i principali “nemici pubblici” dei tempi più recenti Senza dubbio Lewis Hamilton in Formula Uno e ...oasport

MotoGp | Domenicali e Dall’Igna commentano il rinnovo di Bagnaia con la Ducati: Rinnovo Ducati Bagnaia MotoGp 2024 – Il due volte iridato della MotoGp Pecco Bagnaia ha rinnovato il suo contratto con la Ducati. Il pilota piemontese correrà con la “Rossa” a due ruota almeno fino al ...motograndprix.motorionline

MotoGp, Ducati: Pecco Bagnaia rinnova il contratto per altre due stagioni: A pochi giorni dall’apertura della stagione MotoGp 2024, Ducati Corse e Francesco Bagnaia mettono nero su bianco un futuro insieme, annunciando la firma dell’accordo che lega il due volte Campione del ...primapaginanews

MotoGp, Bagnaia prolunga con Ducati fino al 2026: “Un onore”: Roma, 4 mar. (askanews) – A pochi giorni dall’apertura della stagione MotoGp 2024, Ducati Corse e Francesco Bagnaia mettono nero su bianco un futuro insieme, annunciando la firma dell’accordo che lega ...quotidianodelsud

Ducati, Davide Tardozzi a Sky: "Orgogliosi di aver rinnovato Bagnaia". VIDEO: Il team manager Ducati ha parlato del rinnovo di Bagnaia a Sky: "È stato voluto da entrambe le ... Dall'8 al 10 marzo riparte la MotoGp a Lusail (da vivere su Sky Sport MotoGp e in streaming su NOW) ...sport.sky