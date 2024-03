(Di martedì 5 marzo 2024) Il count-down è ufficialmente iniziato. Il Mondialeè ormai pronto per il via ufficiale. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, scatterà la nuova stagione e lo farà con il Gran Premio del Qatar, che torna ad essere l’esordio della stagione. Sul tracciato di Lusail si alzerà il sipario su una lunga cavalcata che ci regalerà emozioni a non finire. Siamo reduci da due bellissime annate, culminate con altrettanti titoli per Francesco “Pecco” Bagnaia, ma questo 2024alzare ulteriormente l’asticella lassù ai piani alti. La, infatti, è pronta per dominare ancora la scena con otto moto che sembrano in grado di dettare legge anche con i piloti appena sbarcati nel pianeta di Borgo Panigale (su tutti Marc Marquez, ovviamente). Il Mondiale2024 sarà un mono-marca? Il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 Pecco Bagnaia è tornato in pista, vedremo quale sarà la sua prestazione. 17.30 Mancano 1 ora e 30 minuti al ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.45 Una nota curiosa è che Pedro Acosta preceda in classifica Marc Marquez: 10° il rookie della GasGas e 11° il ... (oasport)

Anche l’ultima finestra di Test ufficiali è ormai andata in archivio per la MotoGP in vista del Mondiale 2024, che scatterà nel weekend 8-10 marzo in Qatar ... (oasport)

MotoGP | Gresini: il Qatar è la miglior chance di vittoria per Marquez: Marc Marquez salirà sul gradino più alto del podio domenica al termine del primo Gran Premio della stagione MotoGP, il suo primo con la Ducati Questa è la speranza di molti appassionati, che vedono ...it.motorsport

MotoGP, Aprilia e KTM provano a lanciare la sfida alla Ducati. E il fenomeno Acosta potrebbe assottigliare il gap…: Il Mondiale MotoGP è ormai pronto per il proprio via ufficiale ... A questo punto tutto il peso del diventare “l’anti-Ducati” alberga sulle spalle di KTM e Aprilia, due scuderie che, per un motivo o ...oasport

MotoGP 2024, gli orari del GP del Qatar a Lusail in diretta su Sky e TV8: in notturna, ma neanche troppo: È race week, signori: la MotoGP 2024 torna a regalarci spettacolo. In diretta su Sky e in streaming su NOW, ma per l’occasione anche in chiaro su TV8. La Sprint del sabato anticipa le gare delle tre c ...mowmag