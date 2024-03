Morterone | il paese più piccolo d' Italia non è più isolato | finito il pericolo valanghe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024)(Lecco), 5 marzo 2024 –e isi da questo pomeriggio non saranno più isolati. Ildiè cessato e alle 16 riapre la Sp 63, l'unico collegamento con ilpiùd'. La provinciale è chiusa da 12 giorni consecutivi, per il rischio appunto di slavine. Le temperature si sono però alzate, ha piovuto, in basso la neve si è sciolta, mentre in quota il poco manto nevoso rimasto si è consolidato. “Manto nevoso vecchio in rapido assestamento, molto umido o bagnato con deboli legami interni – confermano gli esperti di Arpa Lombardia per quanto riguarda la situazione delle Prealpi lecchesi -. Con i nuovi apporti di neve, sui pendii ripidi posti alle quote maggiori saranno possibili scaricamenti e distacchi ...