Morte e altri dettagli | la recensione | Benoit Blanc non ha concorrenza

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 5 marzo 2024) La serie:, 2024. Creata da: Mike Weiss e Heidi Cole McAdams. Cast: Violett Beane, Mandy Patinkin, Lauren Patten, Rahul Kohli, Angela Zhou, Hugo Diego Garcia, Pardis Saremi e Linda Emond. Genere: Giallo, mistero. Durata: 52 minuti ca. /8 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Disney+, in lingua originale. Trama:è incentrato sulla brillante e irrequieta Imogene Scott che si ritrova nel posto sbagliato nel momento sbagliato e diventa la prima sospettata in un misterioso omicidio. L’ambientazione? Un transatlantico del mediterraneo sontuosamente restaurato. I sospetti? Ogni ospite e ogni membro dell’equipaggio. Il problema? Per dimostrare la sua innocenza, deve collaborare con un uomo che disprezza: Rufus Cotesworth, il più grande detective del ...