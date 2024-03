Morte dell' ex Br Balzerani | polemiche dopo il post poi cancellato della prof Di Cesare

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 5 marzo 2024) “La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee. Con malinconia un addio alla compagna Luna. #barbara”. Questo il, in seguito, pubblicato su X dallaessoressa Donatella Di, docente di Filosofia Teoretica presso La Sapienza di Roma,laa brigatista Barbara, scomparsa ieri a Roma.aveva partecipato a numerosi omicidie Br, compreso quello di Girolamo Minervini, oltre che al sequestro e all’uccisione del leadera Dc, Aldo Moro. E’ stata tra gli ultimi Br ad essere arrestati, era il giugno 1985, e per questo motivo era stata soprannominata la “primula rossa”. E’ morta, ...