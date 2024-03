Morta per un aneurisma | i familiari | “Vorremmo conoscere chi vivrà con i suoi organi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 5 marzo 2024) AGI - “I medici ci dissero: ‘Sandra è giovane, è forte...c'è la possibilità di donare gli, di dare una speranza di vita a tante persone'. Mio padre inizialmente non era favorevole, ma semplicemente perché era ancora attaccato ad una speranza. Mia mamma invece la vedeva come una possibilità di dare un senso a quell'incubo, all'inferno in cui eravamo sprofondati”. A parlare all'AGI è Stefano Spadaro, fratello di Sandra, 34enne “amante della vita”con una Modica e per la quale igenitori hanno chiesto l'espianto degli, il 25 febbraio scorso. “Questa scelta però non è semplice, va presa in poco tempo perché il tempo è prezioso. Ti porta a pensare – racconta Stefano - in un momento in cui la tua vita è distrutta, che devi dare un'ulteriore supplizio alla persona che ...