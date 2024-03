(Di martedì 5 marzo 2024) "Mia figlia non c’è più e questi due sono in giro, per di più affidati ai servizi sociali. Questa non è". Dalla sua casa di Genova, Bruno Rossi risponde con un filo di voce, ma il tono è fermo e, assicura, la "battaglia non finirà. Valuteremo il da farsi, ma intanto il mio ricorso lo faccio qui, dicendo quello che provo". A Firenze il tribunale di sorveglianza ha concesso l’affidamento ai servizi sociali ad Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due giovani aretiniin Cassazione a tre anni per il tentatodi Martina Rossi, la studentessa ventenne precipitata da un albergo a Palma de Majorca nell’agosto 2011. La misura che porta i due giovani fuori dal carcere, sostituisce quella del regime di semilibertà al quale entrambi erano sottoposti dall’ottobre 2022 (si erano costituiti in carcere dopo il ...

Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati nell'ottobre del 2021 in via definitiva a 3 anni per tentata violenza sessuale di gruppo contro Martina ... (ilmattino)

sono usciti dal carcere per svolgere lavori socialmente utili, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due ragazzi aretini condannati nell'ottobre del 2021 in ... (leggo)

Morta per sfuggire allo stupro. Scarcerati i due condannati: "Da loro mai scuse, non è giustizia": Affidati in prova ai servizi sociali. Devono scontare tre anni per tentata violenza sessuale di gruppo. L’ira dei genitori di Martina Rossi: "Nostra figlia non c’è più e loro sono in giro, il giudice ...quotidiano

