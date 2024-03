Morta | in coma o dal chirurgo estetico | Kate Middleton è finita al centro di una perfetta tempesta complottista

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 5 marzo 2024) Di Leonardo Bianchi La famiglia reale britannica è da sempre aldell’attenzione della stampa. La copertura delle loro vicissitudini è un genere a sé stante: basti pensare a quanto spazio viene dedicato nei tabloid o nei telegiornali, anche italiani. Da sempre, inoltre, la famiglia reale solletica la fantasia dei complottisti ed è l’oggetto prediletto di una grandissima varietà di teorie. Giusto per citarne alcune: Lady Diana sarebbe stata uccisa dai servizi segreti su ordine del principe Filippo di Edimburgo. Harry non sarebbe il figlio di Carlo, ma il frutto di una relazione extraconiugale clandestina di Diana. E la regina Elisabetta II non sarebbe stata un essere umano, ma una rettiliana. Nelle ultime settimane le teorie del complotto si sono concentrate su, duchessa di Cambridge e moglie del principe ...