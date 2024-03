Morta Barbara Balezerani | ex brigatista di Colleferro

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 5 marzo 2024) . Partecipante delle brigate rosse ed ex terrorista italiana Addio aBalenzani:nella giornata di ieri a Roma a causa di una forte malattia per la quale soffriva da diversi anni. Naque anel 1949, aderì alle Brigate Rosse a cui lei non si pentì ne dissociò ma per le quali lei provò un: “profondo rammarico per quanti furono colpiti dai terroristi“. Nel 2006 le concessero la libertà condizionale e nel 2011 quando fu definitivamente liberata avendo scontato la pena. Essa prese parte a molti omicidi delle Brigate Rosse tra i quali quello di Girolamo Minervini e all’agguato di via Fani. Partecipò al sequestro generale della NATO James Lee Dozier. Fu una degli ultimi ad essere arrestati catturata assieme a Giovanni Pelosi nel 1985 per questo soprannominata la “Primula Rossa“. Nel 2011 si era poi ...