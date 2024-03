Montevergine | i segreti dell’Abbazia sulle cure con le erbe officinali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl giorno 7 Marzo 2024 presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno, alle ore 10, il P.D. Riccardo Luca Guariglia, Abate Ordinario di, ed il dott. Enrico Indelli, Presidente della Fondazione Scuola Medica Salernitana, alla presenza del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, firmeranno un accordo di collaborazione finalizzato alla sinergica azione di tutela, conservazione, conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale in loro possesso, quello legato al mondo della medicina, delle farmacie storiche e degli orti medicinali, ivi compresi gli erbari, le raccolte museali e bibliografiche, e tutto quanto ritenuto utile per una loro proiezione in un quadro nazionale ed internazionale di eccellenza. Particolare attenzione viene rivolta alle giovani generazioni ed ad un approccio olistico alle ...