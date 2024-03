Montecatini | la ricandidatura del sindaco | Baroncini riparte dal sud della città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024)Terme (Pistoia), 5 marzo 2024 – L’annuncio è previsto per domani. Nella riunione di ieri sera il centrodestra ha ufficializzato ladi Lucaalla guida. Pronto un appuntamento speciale con tutta probabilità da tenersi nella zona Sud. Due le date possibili: sabato 16 marzo o sabato 23 marzo. A sostenerlo in questa campagna elettorale, con liste proprie, al momento ci sono le forze politiche presenti al suo fianco fin dal 2019. La Lega, suo partito di appartenenza, Fratelli d’Italia e Forza Italia. L’appoggio del nuovo gruppo civico ’Scelgo’, composto da alcuni commercianti e imprenditori del settore turistico, sarà definito a breve, dopo un confronto con le altre forze del centrodestra.punta a far ...