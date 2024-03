Montagne in Veneto sommerse di neve | dove è caduta Oltre 2 metri in quota e ne arriva ancora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 5 marzo 2024) Venezia, 5 marzo 2024 – É un invernoto a fine stagione sulledelsolo dalla fine di febbraio c’è un ambiente innevato e anche in modo abbondante, come non si vedeva da anni. Le nevicate sono state continue negli ultimi giorni, ene arriveranno fino alla prossimo fine settimana, anche se il manto bianco è abbondante solo alle quote più altelo strato diaccumulatoanche a superare i 2d’altezza. Ma, assieme a un paesaggio alpino da cartolina, a un prolungamento della stagione sciistica e a una ricarica delle risorse idriche, con l’aumento degli accumuli disi alzano anche i rischi per chi frequenta la montagna con un elevato pericolo di valanghe. La ...