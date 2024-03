Moby e Tirrenia a Itb Berlino con anniversari e nuove proposte

(Di martedì 5 marzo 2024) Per le Compagnie del gruppo Onorato la fiera del turismo berlinese sarà l'occasione per festeggiare i 25 anni diLines Europe e i 45 anni della presenza diin Germania Appuntamento fisso perall’Itb, ma quest’anno per le Compagnie del gruppo Onorato la fiera del turismo berlinese vedrà addirittura due

Mo: Zanella (Avs), ‘Aspides non va autorizzata, rischio escalation’: Roma, 5 mar. – (Adnkronos) – “L’escalation bellica non è un’ipotesi remota ma molto concreta e per questo la nostra risoluzione propone che la missione Aspides non venga autorizzata. E’ necessaria un’ ...ilsannioquotidiano

Mare in burrasca, navi per Porto Torres dirottate a Olbia: hanno costretto la nave Moby Aky, partita ieri dallo scalo di Genova in direzione Porto Torres, a riparare questa mattina nel porto di Olbia. Domani, lunedì 4 marzo, la nave Sharden della compagnia ...unionesarda