(Di martedì 5 marzo 2024) (Adnkronos) – Appuntamento fisso perall’Itb, ma quest’anno per le Compagnie del gruppo Onorato la fiera del turismo berlinese vedrà addirittura due compleanni da festeggiare: i 25 anni diLines Europe, la traduzione internazionale del gruppo, e i 45 anni della presenza diin Germania, storico mercato di riferimento per

Moby Legacy , che con la gemella Moby Fantasy ha rivoluzionato il modo di navigare in Italia e che fra Livorno e Olbia offre ai suoi passeggeri un viaggio con ... (liberoquotidiano)

Milano 5 mar. - (Adnkronos) - Appuntamento fisso per Moby e Tirrenia all'Itb, ma quest'anno per le Compagnie del gruppo Onorato la fiera del turismo berlinese ... (liberoquotidiano)

Milano 5 mar. – (Adnkronos) – Appuntamento fisso per Moby e Tirrenia all?Itb, ma quest?anno per le Compagnie del gruppo Onorato la fiera del turismo berlinese ... (calcioweb.eu)

Moby e Tirrenia a Itb Berlino con anniversari e nuove proposte: Milano 5 mar. - (Adnkronos) - Appuntamento fisso per Moby e Tirrenia all’Itb, ma quest’anno per le Compagnie del gruppo Onorato la fiera del turismo berlinese vedrà addirittura due compleanni da ...notizie.tiscali

Mare in burrasca, navi per Porto Torres dirottate a Olbia: hanno costretto la nave Moby Aky, partita ieri dallo scalo di Genova in direzione Porto Torres, a riparare questa mattina nel porto di Olbia. Domani, lunedì 4 marzo, la nave Sharden della compagnia ...unionesarda

Volo urgente da Olbia a Roma per una bimba di cinque mesi: Una bimba di appena cinque mesi, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d'urgenza da Olbia a Roma con un Falcon 50 dell'Aeronautica Militare. La bimba, ricoverata presso il Presidio ...sardegnalive