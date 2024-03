MO | ok Camera all' unanimità a operazione Levante a Gaza**

MO: Nevi (Fi), ‘bene larga maggioranza su missioni internazionali’: Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Sulle missioni internazionali il fatto che ci sia larga maggioranza è cosa positiva. Noi dobbiamo supportare i nostri militari che sono per il mondo e fare in modo che l’It ...ilsannioquotidiano

MO: Della Vedova, 'sì ad Aspides ma ora serve politica sicurezza Ue': Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Aspides è una missione europea varata all’unanimità, e rappresenta per certi aspetti la prima volta in cui l’Ue interviene in prima persona per difendere i propri interessi ...lanuovasardegna

Mo: al via comunicazioni Tajani in Senato su missione esteri 2024: Per il 2024 il Doc. XXV n. 2 prevede l'avvio di 3 nuove missioni, descritte nel seguito. L'Operazione Levante La scheda 13-bis/2024 prevede la partecipazione, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, di ...informazione