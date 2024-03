Mo | Gallant | ' vicini ad azione militare in Libano a causa attacchi Hezbollah'

(Di martedì 5 marzo 2024) Tel Aviv, 5 mar. (Adnkronos) - I continuidicontro Israele stanno avvicinando il Paese alla decisione di un'in. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Yoavall'inviato speciale americano nella regione Amos Hochstein. “Siamo impegnati nel processo diplomatico - ha affermato, secondo un comunicato del ministero della Difesa - Tuttavia, l'aggressione dici sta avvicinando a un punto critico nel processo decisionale relativo alle nostre attività militari insta trascinando le parti in una pericolosa escalation”.

GANTZ A WASHINGTON/ “Gli Usa avvisano Netanyahu, vogliono concludere la guerra prima del voto”: Gli USA invitano Gantz e non Netanyahu. Biden non può perdere i voti degli arabi americani e manda un segnale politico. La tregua resta un problema ...ilsussidiario

Media: "Hamas non consegna la lista di ostaggi, Israele non partecipa ai negoziati": Rappresentanti di Hamas, del Qatar e degli Stati Uniti si trovano già al Cairo per negoziare su tregua e rilascio ostaggi a Gaza, secondo quanto scrivono media vicini al governo dell ... il ministro ...tg24.sky

Hai salvato un nuovo articolo: Crosetto: «Houthi violano il diritto internazionale» | Le notizie sul conflitto Israele-Hamas di domenica 3 marzo, in diretta ...corriere