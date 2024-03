Mo | Gallant | ‘vicini ad azione militare in Libano a causa attacchi Hezbollah’

(Di martedì 5 marzo 2024) Tel Aviv, 5 mar. (Adnkronos) – I continuidi Hezbollah contro Israele stanno avvicinando il Paese alla decisione di un’in. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Yoavall’inviato speciale americano nella regione Amos Hochstein.?Siamo impegnati nel processo diplomatico – ha affermato, secondo un comunicato del ministero della Difesa – Tuttavia, l’aggressione di Hezbollah ci sta avvicinando a un punto critico nel processo decisionale relativo alle nostre attività militari in. Hezbollah sta trascinando le parti in una pericolosa escalation?. L'articolo CalcioWeb.

GANTZ A WASHINGTON/ “Gli Usa avvisano Netanyahu, vogliono concludere la guerra prima del voto”: Gli USA invitano Gantz e non Netanyahu. Biden non può perdere i voti degli arabi americani e manda un segnale politico. La tregua resta un problema ...ilsussidiario

Media: "Hamas non consegna la lista di ostaggi, Israele non partecipa ai negoziati": Rappresentanti di Hamas, del Qatar e degli Stati Uniti si trovano già al Cairo per negoziare su tregua e rilascio ostaggi a Gaza, secondo quanto scrivono media vicini al governo dell ... il ministro ...tg24.sky