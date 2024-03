MO | Della Vedova | ' sì ad Aspides ma ora serve politica sicurezza Ue'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "è una missione europea varata all'unanimità, e rappresenta per certi aspetti la prima volta in cui l'Ue interviene in prima persona per difendere i propri interessi, senza delegare il temaad altri, come fatto sin troppo a lungo". Lo ha affermato Benedetto, deputato di +Europa, in Aula a Montecitorio nel corsodiscussione sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle nuove missioni internazionali. "Abbiamo bisogno di più Europa inestera e di difesa; necessitiamo quanto prima -ha sottolineato- di un dispositivo dieuropeo perché il disimpegno americano arriverà, e noi dovremo essere rilevanti su piano internazionale ...