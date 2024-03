Mo | al via comunicazioni Tajani in Senato su missione esteri 2024

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 (Adnkronos) - Al via inledel governo sulle missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel, deliberati il 26 febbraio scorso dal Consiglio dei ministri. E' in corso in Aula l'intervento del ministro per gli, Antonio, che questa mattina è intervenuto già alla Camera. Sul tema delle missioni, tra cui Aspides nel Mar Rosso e Levante per gli aiuti umanitari a Gaza, Montecitorio ha registrato una convergenza tra tutte le forze, con l'esecutivo che ha dato parere favorevole non solo alla risoluzione della maggioranza, ma anche a quelle di partito democratico e Movimento 5Stelle.