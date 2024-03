Missioni | ok Senato a risoluzioni maggioranza e opposizione tranne Avs

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 mar. (askanews) – L’aula delha approvato con parere favorevole del governo ledie quelle di Pd, M5s, Azione e Italia Viva che autorizzano leAspides in Mar Rosso, Levante a Gaza e EUAM Ukraine in Ucraina. Non si è proceduto al voto sulla risoluzione di Alleanza Verdi Sinistra perché precluso in quanto il testo bocciava la missione in Mar Rosso. La risoluzione diè stata votata per parti separate su richiesta di Pd e M5s che si sono astenuti sulle premesse approvate con 95 voti a favore, 2 contrari e 58 astenuti. Mentre l’impegno ha ottenuto un voto quasi unanime: 153 a favore, 2 contro, zero astenuti. Anche la risoluzione del Pd è stata votata per parti separate su richiesta dei dem dopo che Tajani aveva condizionato il parere ...