Missioni | in Parlamento via libera quasi unanime Solo Avs si smarca

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 mar. (askanews) – Ilsi compatta con qualche distinguo intorno alleinternazionali Aspides in Mar Rosso, Levante a Gaza e EUAM Ukraine in Ucraina. Prima alla Camera e poi in Senato, tutti i gruppi votano a favore della partecipazione italiana alle operazioni per il 2024 dete dal Consiglio dei ministri lo scorso 26 febbraio. Sisoltanto Alleanza Verdi sinistra contraria alla missione in Mar Rosso. A ricevere il voto (delle Camere è la risoluzione di maggioranza grazie all’escamotage, richiesto da Pd e M5s, di votare il documento per parti separate: prima le premesse, su cui i dem e i pentastellati si sono astenuti, poi il dispositivo, ovvero l’autorizzazione allesui cui si sono ritrovati d’accordo. Ma ...