Missione Mar Rosso | De Cristofaro Avs | La via militare è quella sbagliata

(Di martedì 5 marzo 2024) (Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2024 "Non pensiamo che la via giusta per risolvere le controversie siae pensiamo anche che ci sia una sottovalutazione del rischio. Siamo a un passo dalla guerra globale. Su questo il Governo italiano ha una posizione, spiace che le altre opposizioni non la pensino così. Certo, questa è unadifensiva, ma è legata allaamericana Prosperity Guardian, che invece è una mostra propriamente. C'è quindi il rischio che unadifensiva si trasformi in unaoffensiva" lo ha detto il senatore Giuseppe De, di Alleanza Verdi e Sinistra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev