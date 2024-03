Missione Aspides | il sì della Camera La mediazione per incassare il voto degli M5s – Video

(Di martedì 5 marzo 2024) La votazioneè arrivata, a stretto giro potrebbe arrivare quella del Senato. Dopo una lunga, lanel Mar Rosso a difesa delle navi mercantili che si dirigono verso Suez (nei fatti già operativa come ha dimostrato l’intervento difensivoNave Duilio il 2 marzo) è stata approvata a larghissima maggioranza, con la sola eccezione di Avs . Perunil più possibile ampio, la maggioranza ha lavorato a mediare anche con il Movimento cinque stelle, modificando il testo in un punto decisivo. Non sufficiente però a convincere Alleanza verdi e sinistra, che rimane contraria allain se, al di là dei limiti operativi. Cosa dice la relazione La “relazione sulla ...

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Il M5S voterà la missione Aspides per diversi motivi: riteniamo che ci sia un interesse nazionale messo in crisi da attacchi ... (calcioweb.eu)

« Aspides agirà con compiti di natura difensiva , la missione non potrà cioè intraprendere azioni di tipo preventivo. Sono previste mansioni non esecutive». Lo ... (ilmessaggero)

In diretta da Montecitorio la giornata politica di oggi: Regionali , dossieraggio e le ultime novità, attraverso il racconto dei protagonisti. Le elezioni in ... (notizie)

L’Aula della Camera ha dato il via libera alla missione Aspides nel Mar Rosso, con un accordo quasi unanime in tutto il Parlamento. A votare a favore sono ... (lanotiziagiornale)

Via libera da Camera a missioni in Ucraina, Medioriente e Mar Rosso: Roma, 5 mar. (askanews) -Via libera dalla Camera alla partecipazione dell'Italia a nuove missioni internazionali in Ucraina, Medioriente (Levante) e Mar Rosso (Aspides). L'Aula ha approvato con tre vo ...quotidiano

Via libera del parlamento alle tre missioni militari italiane in Ucraina, Palestina e Mar Rosso: di cosa si tratta e cosa succederà ora: È il frutto di una lunga trattativa, portata avanti anche nelle prime ore di questa mattina, tesa a scardinare le resistenze di Cinque stelle e Alleanza verdi-sinistra sulla partecipazione italiana ...ilsecoloxix

Via libera della Camera alla Missione Aspides: “Sarà solo difensiva”. Arriva l’ok anche di Pd e M5s: La Camera ha dato il via libera alla Missione Aspides nel Mar Rosso, votata anche da Pd e M5s: sarà solo difensiva. L’Aula della Camera ha dato il via libera alla Missione Aspides nel Mar Rosso, con ...lanotiziagiornale