Missili su una nave Msc | scatta l' allarme Guerra aperta con gli Houthi

(Di martedì 5 marzo 2024) La tensione è sempre altissima nel Mar Rosso. I miliziani yemeniti, sostenuti dall'Iran, continuano a prendere di mira i mercantili nella rotta in cui passa un quarto del commercio mondiale. Il Centcom, Comando unificato delle forze armate degli Stati Uniti, ha riferito che sono stati lanciati dueanticontro la portacontainer M/V Msc Sky II nel Golfo di Aden, causando "danni". L'attacco è avvenuto tra le 15.50 e le 16.15. "Le notizie iniziali indicano che non ci sono feriti, lanon ha richiesto assistenza e ha continuato la navigazione", ha riferito il Comando centrale americano, secondo cui uno dei dueha colpito labattente bandiera liberiana della compagnia di navigazione svizzera, mentre l'altro ha mancato l'obiettivo. Dopo qualche ora le ...

