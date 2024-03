Missile Houthi colpisce nave nel Mar Rosso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 5 marzo 2024) I milizianihanno eseguito un attacco contro il trasporto marittimo internazionale, lanciando unbalistico antidallo Yemen nel Marmeridionale. Lacolpita, il MSC SKY II, una portacontainer di proprietà svizzera e battente bandiera liberiana, ha subito danni a seguito dell’attacco. Fortunatamente, secondo il Comando centrale americano (Centcom), non ci sono stati feriti tra i membri dell’equipaggio e laè stata in grado di continuare la sua navigazione senza particolari problemi. Questo attacco si inserisce in una serie di azioni belliche che vedono iimpegnati in operazioni contro le navi commerciali internazionali nel Mar, azioni che, secondo loro, sono motivate dalla solidarietà verso i palestinesi ...