Mirko chiude con Perla e cita Alessio | il faccia a faccia in diretta – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 5 marzo 2024)Brunetti “” conVatiero durante ladel Grande Fratello. La concorrente si è presentata in studio e prima si è confrontata con Alfonso Signorini e Fiordaliso.con, ilin' Ci siamo detti di volerci dare una seconda possibilità, perché che noi ci amiamo si è visto. Se non si vede più è perché ci siamo dati questa seconda possibilità, però quei tre giorni trascorsi in casa sono stati pesanti' , ha affermatoin studio. Poi ha aggiunto: Io so quanto ho sofferto, quanto sia stata male, in casa e fuori.ha anche commentato ...