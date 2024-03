Miliardarie di casa nostra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) C’è un dato riguardo al divario tra uomini e donne che pone l’Italia in cima alle classifiche internazionali. Non è la parità di salario, dove siamo 79esimi al mondo. Non è l’accesso alle opportunità economiche per le donne (104esimi), né la partecipazione delle donne al potere politico (64esimi). Niente di tutto questo. Il dato che ci mette al quarto posto al mondo – dopo Stati Uniti, Cina e Germania – è un altro: il numero di donne. In Italia ci sono 70 persone con un patrimonio superiore al miliardo di dollari: 19 di loro sono donne. Questo, si potrebbe dire, è comunque una conquista. Certo, ma l’ipotesi è sfidata dai cognomi che si leggono sulla lista: Prada, Zampillo, Caprotti, Berlusconi, Aleotti, Menarini, Benetton, Doris. Quasi tutti nomi legati a quelle che la letteratura anglosassone non esiterebbe a definire “dinastie” (molte delle quali ...